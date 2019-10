Inter, Conte è una furia: «Troppe cose non mi sono piaciute, meritiamo rispetto»

Antonio Conte è una furia dopo la sconfitta della sua Inter al Camp Nou. «Sono un po’ amareggiato perché ho visto alcune situazioni indirizzate in una certa maniera e questo mi dispiace. Cosa mi ha detto l’arbitro? Mi ha ammonito dicendo che alla prossima mi avrebbe mandato via. C’è scritto “rispetto” sulla loro casacca, io ho chiesto questo. Loro devono avere rispetto di chi viene qui a giocare a calcio cercando di fare meglio dell’altra squadra. Il rispetto deve essere reciproco, ma non voglio dare alibi ai miei giocatori». Resta il primo tempo immenso giocato dai nerazzurri. La sconfitta proprio per questo è difficile da digerire: «Dopo una partita del genere, meritavamo molto di più, dovevamo però essere più bravi a capitalizzare le occasioni avute. Abbiamo messo in difficoltà un’ottima squadra come il Barcellona, ma nel secondo tempo siamo calati fisicamente con alcuni giocatori, del resto molti stanno giocando tutte le partite. Un dispendio fisico e nervoso non indifferente. La partita è stata ben giocata, ma nel primo tempo la partita la dovevamo ammazzare, invece l’abbiamo tenuta in vita». La sconfitta è da archiviare subito, anche perché domenica ci sarà il derby d’Italia, dal sapore di scudetto, contro la Juventus: «Adesso ci lecchiamo le ferite. Ma a me viene difficile parlare in termini positivi di una partita quando si perde. Io la sconfitta la soffro». Mercoledì 2 Ottobre 2019, 23:57







