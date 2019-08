L'inno «Amala» scritto nel 2003 è stato quasi sempre proposto prima dell'ingresso in campo della squadra insieme all'inno «C'è solo l'Inter», pubblicato nel 2002. La decisione di non trasmettere più 'Pazza Inter Amala' non è stato sollecitata da Antonio Conte, per quanto lui non ami questo appellativo per la sua squadra. E' stata invece una scelta di opportunità voluta dalla società nerazzurra. Martedì 27 Agosto 2019, 13:49







© RIPRODUZIONE RISERVATA