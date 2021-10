Inter, Calhanoglu ora suona la carica: «Delusi sì, ma ora ripartiamo»

Inter, la rabbia e l'imperativo di Calhanoglu: «Ripartiamo subito». Ad Appiano Gentile la parola d'ordine è voltar pagina ed archiviare il derby d'Italia con la Juventus, concluso fra polemiche, espulsioni (Simone Inzaghi, squalificato domani sera ad Empoli, in panchina il vice Massimiliano Farris) e un rigore che ha cancellato in extremis una vittoria più che meritata ai punti, e senza l'intervento del Var a guastare la festa. Il tecnico piacentino ha parlato di «due punti buttati» nell'immediato post-partita.

Massimo Moratti di «un rigorino (tocco di Dumfries su Alex Sandro, ndr) che ha rovinato una partita di alto livello» a Radio Anch'io lo Sport, spostando l'attenzione sulla mancanza di uniformità (vedi Viña su Anguissa, in Roma-Napoli, non sanzionato, né segnalato) negli interventi-Var. E vero nodo del contendere, nonché motivo delle tante facce scure tra i campioni d'Italia ieri mattina, alla ripresa dei lavori ad Appiano.

A richiamare tutti all'ordine ci ha pensato Hakan Calhanoglu, di nuovo on fire (suo l'incrocio dei pali che ha innescato Dzeko per l'1-0 in tap-in) dopo i fuochi d'artificio di inizio anno (gol e assist al Genoa) e un prosieguo in chiaro-scuro. «Abbiamo fatto del nostro meglio - ha sottolineato il turco sui social -, purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo contro la Juve. Ma dobbiamo lavorare duro e ancora di più per migliorare e ripartire».

La costante, invece, è Edin Dzeko, già a 7 centri in 9 partite di campionato, come il Fenomeno Ronaldo al primo anno di Inter.

E come l'intero bottino del bosniaco all'ultimo anno di Roma (7 in 27 gare di A). Per Inzaghi, invece, la stessa media di crociera dell'ultimo Conte: 18 punti nelle prime 9 di A, 24 reti segnate e 12 subìte, in linea con le 23 e 13 fatte registrare dai nerazzurri del salentino l'anno scorso. Nel 2020-21 guidava il Milan a +5. Ora rivali raddoppiate, con Diavolo e Napoli a +7. Serve un cambio di marcia.

