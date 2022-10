Inter, Calhanoglu ora pensa positivo: «Recuperiamo il terreno perduto». E Onana supera Handanovic

di Alessio Agnelli

Da Calhanoglu regista, ai tre di difesa e Onana: per Inzaghi vecchie e nuove soluzioni anti-crisi. Perché sia svolta definitiva, servirà un'altra conferma contro il Sassuolo, nell'insidiosa trasferta di sabato a Reggio Emilia. Ma, contro il Barcellona di Xavi, l'Inter e Simone Inzaghi hanno rialzato la testa, sistemando i conti in Champions League almeno fino al prossimo mercoledì (sarà fondamentale non perdere nella rivincita del Camp Nou per un posto negli ottavi) e ricompattandosi attorno a certezze d'antan e di nuova generazione.

Hakan Calhanoglu ha diretto e concluso, confermandosi una valida alternativa a Marcelo Brozovic in cabina di regia e tornando al gol nell'Europa che conta a 6 anni e spicci dall'ultimo (il 14 settembre 2016 al Cska Mosca, con il Bayer Leverkusen). De Vrij, Skriniar e Bastoni hanno distrutto senza soluzione di continuità e tenuto a bada Robert Lewandowski, concedendo solo il minimo sindacale agli avanti blaugrana (una conclusione di Dembelé) e niente al polacco, non pervenuto contro l'olandese e i due compagni di reparto.



