Inter, Calhanoglu rivede il Diavolo: un caro nemico da battere

Calha-Milan, atto secondo con... licenza d'uccidere. Se la stracittadina del 7 novembre scorso ha rappresentato, per l'Inter e per Hakan Calhanoglu, un doppio punto di svolta in termini di risultati collettivi e personali, fino alla vetta conquistata a suon di gol, assist e punti in carniere (28) nei successivi 10 turni di A, il derby di sabato potrebbe essere quello della definitiva consacrazione per l'11 di Inzaghi, già a +4 in classifica con una gara in meno dei rossoneri, e per il classe 94 turco, in modalità Sultano dal primo incrocio con il Diavolo e pronto a ripetersi come all'andata.

A novembre l'ex milanista decise subito dagli 11 metri, prima dell'autogol di De Vrij, che impattò la gara sul definitivo 1-1, segnalandosi per quantità e qualità ritrovate dopo 11 gare da minimi (un gol e un assist alla prima giornata contro il Genoa, un passaggio vincente a Firenze alla quinta di A) sindacali. Da allora Calhanoglu ha messo il turbo, alzando il livello e il contributo alla causa con 5 reti (Milan, Napoli, Venezia, Roma e Cagliari) e 5 assist (Napoli, Roma, Cagliari e 2 a Salerno) in 9 partite disputate.

Esattamente come l'Inter, che ha cambiato marcia dall'1-1 coi cugini, centrando 9 successi (8 consecutivi) e un pareggio nelle successive 10 di A, a rimettere i conti a posto in campionato. Sabato, per entrambi, l'imperativo sarà chiuderli in anticipo.

Con un'altra vittoria per la Beneamata, al primo, vero tentativo di fuga-scudetto. Con un altro sgarbo da ex per il Sultano dal piede caldo.

La preoccupazione di Inzaghi si chiamerà, invece, Rafael Leao, da limitare insieme al compagno di fascia Theo Hernandez. Sulle tracce dei due Speedy Gonzales rossoneri, Milan Skriniar e Denzel Dumfries, due di gamba e in grado di rendere la pariglia in una sfida nella sfida che si preannuncia decisiva e a tutta velocità. All'appello mancheranno solo Robin Gosens e Joaquin Correa, gli unici a parte nella seduta di ieri mattina ad Appiano. Domani il rientro alla base di Sanchez e Lautaro, a chiudere la parentesi delle nazionali.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA