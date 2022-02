Inter-Brozovic, rinnovo a un passo. Scamacca e Frattesi promessi nerazzurri a giugno

Dopo Gosens e Caicedo, il colpo... Epic-Brozo, a un passo dal rinnovo. In casa Inter l'ultimo giorno di calciomercato è filato via così: senza altri squilli in entrata o in uscita, ma con una certezza in più: il prolungamento di contratto di Marcelo Brozovic, il volante di Inzaghi, già definito per le prossime 4 stagioni (scadenza 30 giugno 2026) e solo da ufficializzare. L'annuncio potrebbe arrivare a ridosso del derby-scudetto di sabato, prima o dopo.

Ma, nel futuro prossimo e a lunga scadenza dell'Inter, la costante in regia sarà ancora il classe 92 di Zagabria, in nerazzurro dal 2015 e proiettato verso i 2 lustri e spicci di permanenza. Il nuovo accordo con Suning prevede un quadriennale da 6 milioni netti a stagione (dai 4,5 attuali), più ricchi bonus che potrebbero portare gli emolumenti annui del croato a sfondare il tetto dei 7. Di fatto, rendendo Brozovic il nerazzurro più pagato in rosa insieme a Lautaro, tenuto anche conto dei probabili tagli di Sanchez (7,5 annui) e Vidal (6,5) a fine giugno.

Oltre che un punto fermo nell'Inter che verrà, esattamente come Robin Gosens, un altro acquisto per l'immediato e per il medio-lungo termine, ieri al primo incontro vis à vis con Inzaghi, guarito dal Covid. Tra i volti nuovi di Appiano pure Felipe Caicedo, rinforzo per il presente. Tra quelli rimasti Matias Vecino, stoppato (last minute un tentativo della Fiorentina, andato a vuoto) dopo l'arrivederci di Sensi. Obiettivi dichiarati per giugno, invece, Scamacca e Frattesi, come confermato dall'ad del Sassuolo Carnevali. «Sì, l'Inter è stata una delle prime a muoversi non solo su Scamacca, ma anche su Frattesi. I grandi club devono essere bravi in questo: arrivare prima degli altri».

