Inter, gli anniversari con rimpianti dei due ex Benitez e Orrico

Arrivare dopo due miti conclamati è complicatissimo, soprattutto nell'Inter abituata a vivere tutto con straordinari eccessi. Ne sanno qualcosa Corrado Orrico e Rafa Benitez, che condividono la data del compleanno (domani, 16 aprile), il raggiungimento in questo 2020 martoriato di una cifra tonda di vita (80 anni per il “vate” toscano, 60 anni per lo spagnolo) e il non essere riusciti a raccogliere l'eredità in nerazzurro di due campioni della panchina quali Giovanni Trapattoni e José Mourinho.



La Gabbia e lo stipendio da operaio



Estate 1991: il Trap tornò alla Juventus dopo aver regalato alla Beneamata lo scudetto dei record, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Era anche l'estate dell'addio di Arrigo Sacchi al Milan e al presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini venne in mente di provare lo stesso colpaccio riuscito a Silvio Berlusconi quattro anni prima. Da Sacchi pescato al Parma a Orrico “scovato” alla Lucchese, con cui aveva sfiorato la promozione in A. Un rivoluzionario in tutto e per tutto. Chiese alla società «uno stipendio da operaio specializzato» per sottolineare il proprio essere di sinistra. Poi volle anche ad Appiano la mitologica “Gabbia”, inventata per non far uscire il pallone dal campo ed affinare tecnica e rapidità, essenziali per la zona. Il vento sacchiano era passato anche dall'altra parte della Madonnina. Ma senza risultati.



Panettone amaro e dimissioni



Orrico mangiò il panettone, ma non fece troppa festa. Il 2-2 di San Siro con il Genoa era stato l'ottavo pareggio su 14 gare di campionato. In una stagione che aveva sin lì visto l'Inter detentrice della Coppa Uefa fuori subito per mano dei portoghesi del Boavista e tutt'altro che brillante pure in Coppa Italia. All'inizio del 1992 il faticoso successo interno sul Bari portò i tifosi alla contestazione. Dopo lo stop di Bergamo del 19 gennaio (1-0) con l'Atalanta Orrico rassegnò le dimissioni ai microfoni: «La mia presenza qui è più negativa che positiva. È bene che tolga il disturbo». L'Inter di Zenga, Ferri, Bergomi e del trio tedesco Brehme-Matthaeus-Klinsmann era quinta, a -9 (c'erano ancora i due punti a vittoria) dal Milan di Fabio Capello. Sarebbe giunta ottava e fuori dall'Europa a fine campionato, guidata da Luis Suarez. Ritorno al passato dopo la rivoluzione fallita.



Allenatore nuovo, squadra “vecchia”



Altro compito improbo toccò a Rafa Benitez, 19 anni dopo Orrico. L'Inter era reduce dal biennio tutto adrenalina e trionfi di Mourinho. Sublimato dal “triplete” del 2010 e dalla finale di Champions League a Madrid contro il Bayern Monaco marchiata dalla doppietta di Milito e dal destino madridista, già scritto, dello Special One. Patron Massimo Moratti scelse per l'ardua successione l'allenatore spagnolo che si era appena separato dal Liverpool dopo sei stagioni e due finali di Champions, di cui una vinta nel 2005 sul Milan al termine della folle notte di Istanbul. Il “re di coppe” conquistò subito quella domestica (Supercoppa di Lega sulla Roma), ma perse la quella continentale, la Supercoppa Europea a Montecarlo al cospetto dell'Atletico Madrid. E questo avrebbe poi pesato. Allenatore nuovo, squadra “vecchia”. Niente colpi di mercato, anche per il fair play finanziario. E pure questo avrebbe poi pesato. Dentro il 18enne Coutinho, fuori Balotelli, ceduto al City: non molto altro. L'ossatura era ancora basata sugli eroi di Mancini e Mourinho. Ma non funzionò come con Mancini e Mourinho.



Vincere il Mondiale e dirsi addio



L'Inter arrivò a dicembre qualificata agli ottavi di Champions, ma in ritardo di 10 lunghezze dalla capolista Milan dopo 15 turni di campionato. Fosche voci si erano già levate sul destino di Benitez, spesso salvato solo dai gol a raffica di Eto'o. Il volo ad Abu Dhabi portò ai nerazzurri il trionfo nel Mondiale per club, ma la giornata della finale (18 dicembre) contro i tutt'altro che irresistibili congolesi del Mazembe fu la fine di tutto. Durante il match la clamorosa esultanza con le buste della spesa di Eto'o. Una presa in giro verso Benitez ispirata da Materazzi, che con Rafa non andava d'accordo? Entrambi i giocatori avrebbero poi smentito. Ma l'episodio fu solo il preludio dell'esplosivo dopo gara. Disse Benitez: «O la società compra quattro giocatori a gennaio, o andiamo avanti così con l’allenatore come unico colpevole, o il presidente parla con il mio procuratore e troviamo un’altra soluzione». Buona la terza ipotesi: separazione consensuale all'antivigilia di Natale. Almeno Orrico il panettone l'aveva mangiato. Ultimo aggiornamento: Mercoled√¨ 15 Aprile 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA