Troppo Bayern per l'Inter: al Meazza finisce 0-2

di Massimo Sarti

L'Inter fa quello che può contro un Bayern Monaco più veloce, più tecnico, più pressante. Semplicemente più forte. I bavaresi sbancano San Siro vincendo 0-2 ed infliggendo ai nerazzurri la seconda sconfitta consecutiva dopo il derby. E dagli spalti di San Siro piovono fischi all'indirizzo degli uomini di Simone Inzaghi. Nell'altra partita inaugurale del gruppo C di Champions League il Barcellona maramaldeggia 5-1 sul Viktoria Plzen (tris di Lewandowski e gol di Torres e dell'ex rossonero Kessie). «Nei primi 20 minuti siamo entrati in campo contratti e abbiamo subito il primo gol, sul quale potevamo fare meglio come squadra. Poi siamo cresciuti, ma abbiamo spesso sbagliato tecnicamente l'ultimo passaggio. Non dovevamo incassare il secondo gol, perché c'era ancora spazio per riaprire il match. Il Bayern è una squadra straordinaria: contro avversari del genere servirebbe la partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta», commenta Inzaghi. È rivoluzione Inter rispetto al derby perso sabato con il Milan. Il tecnico lancia per la prima volta il portiere ex Ajax Onana al posto di Handanovic, che si accomoda in panchina insieme a De Vrij e Barella. Gioca in difesa D'Ambrosio (capitano) braccetto di destra con Skriniar centrale e Bastoni a sinistra. A centrocampo spazio per Mkhitaryan al fianco di Brozovic e Calhanoglu. Chance dal primo minuto anche per Gosens e Dzeko. Nel Bayern Nagelsmann preferisce Hernandez a Upamecano dietro (a fare reparto con l'ex juventino De Ligt), mentre c'è Müller (e non Musiala) trequartista tra Coman e Sané e alle spalle dell'unica punta Mané. Nel primo tempo l'Inter va subito in difficoltà di fronte al pressing feroce dei bavaresi, che recuperano un sacco di palloni sulla trequarti nerazzurra, andando tanto alla conclusione con Kimmich, Sané, Müller e Coman. Più volte deve intervenire Onana, che spesso cerca poi il rlancio lungo per Dzeko, a scavalcare il centrocampo e i problemi...

L'Inter ci prova con Lautaro Martinez e Dumfries, ma non ci sono grattacapi per Neuer. Onana al 25' deve arrendersi: lancio in verticale di Kimmich, controllo volante di Sané che insieme addomestica la palla e dribbla il portiere di casa, depositando in rete il più che meritato vantaggio del Bayern. Dzeko di testa su azione d'angolo va vicino al pareggio, ma i bavaresi sfiorano il raddoppio con Davies (bravo Onana) e con Sabitzer (destro fuori di poco). A inizio ripresa l'Inter è finalmente più coraggiosa e già dopo 5' Dzeko im girata sporca i guantoni a Neuer. Poco dopo, una palla vagante su azione d'angolo non viene calciata in rete da Lautaro. È però un fuoco fatuo: il Bayern riprende a macinare il suo splendido gioco in velocità e al 66' raddoppia. Doppio scambio volante in area tra Coman e Sané, che mette in mezzo, la palla viene sfiorata da Onana e buttata nella propria porta da D'Ambrosio. Inzaghi opera a questo punto quattro cambi, inserendo Correa, Darmian, Dimarco e De Vrij al posto di Dzeko, Dumfries, Bastoni e Skriniar. Dentro anche Gagliardini in luogo di Calhanoglu. L'ex atalantino serve Correa, che si divora davanti a Neuer il gol che può clamorosamente riaprire il match.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 06:00

