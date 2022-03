Inter, Barella cancella la crisi: «Non molleremo, lo scudetto è ancora possibile»

Siamo l'Inter. Per lo scudetto ci saremo anche noi. Fino alla fine. Più che una promessa, un'assunzione di responsabilità in piena regola, ad esorcizzare la crisi e riprendere la corsa. Nicolò Barella il maratoneta (con Brozovic ai primi posti per km percorsi in squadra e in serie A) non ci sta ad ammainare bandiera e tricolore cucito sul petto anzitempo. E, a corredo dei video-ringraziamenti per la terza presenza consecutiva nella top 11 del Gran Galà del Calcio AIC (ieri l'annuncio dei vincitori, con premi consegnati presso i centri sportivi dei giocatori interessati: E' un grandissimo piacere, ringrazio i miei compagni, senza di loro non sarebbero arrivati questi riconoscimenti il messaggio del sardo) per il 2020/21, il 25enne di Cagliari ha spostato subito il tiro sulla stagione in corso e sull'obiettivo seconda stella, più lontano (Milan a +6, Napoli a +3) dopo l'1-1 con la Fiorentina, ma da perseguire fino all'ultima giornata di campionato -ha sottolineato Capitan Futuro-. Quest'anno il campionato è più difficile, ci sono squadre più vicine, ma siamo l'Inter ed è un nostro dovere giocarcela fino alla fine. Se non altro, per onorare il ruolo di campioni in carica e i tanti premi recapitati ieri alla Pinetina, dai responsabili del Gran Galà AIC. Oltre a Barella, in top 11 anche De Vrij, Bastoni e gli ex nerazzurri Lukaku e Hakimi. Conte votato miglior allenatore, Big Rom miglior giocatore in assoluto, Inter miglior squadra. Insomma, un vero orgoglio -ha sentenziato Beppe Marotta-. L'ultima stagione ci ha riportato in uno scenario, lo scudetto, che è nella storia e nella tradizione di questo glorioso club. Un messaggio anche per Inzaghi, in rottura prolungata da febbraio? Dal derby perso dei primi del mese scorso 7 punti nelle ultime 7 di A, un vantaggio di 7 lunghezze dilapidato, la grana Brozovic (non convocato in nazionale, obiettivo Juve per il croato) e quella Lautaro, positivo al Covid19 da ieri e da monitorare in vista di un recupero contro Madama, dopo la sosta.

