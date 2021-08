Inter, 86 anni di amore viscerale: sul necrologio del super-tifoso spunta la bandiera della squadra del cuore

Da 86 anni aveva una grande passione: l'Inter. Un 86enne di Pordenone provava un amore incondizionato per la sua squadra del cuore e sul necrologio ha chiesto che ci fosse la bandiera nero azzurra.

Leggi anche > La stradina è troppo stretta, la Ferrari Roma resta incastrata senza via d'uscita VIDEO

Baracchi Adriano di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, aveva un desiderio: che sul suo necrologio fosse inserita, al posto della sua foto, la bandiera dell'Inter.

I parenti non potevano non accontentarlo e così, al momento della sua morte, sul necrologio spunta la bandiera della sua amata Inter, che ha avuto il piacere di veder vincere lo scudetto per l'ultima volta.

A riportare la storia è il Messaggero Veneto che riporta le dichiarazioni dei parenti: «Ha sempre tifato l'Inter, seguendo la storia e i tanti successi nazionali e internazionali. Quest'anno ha avuto la gioia di vederla trionfare poco prima di morire. Gli faceva piacere e abbiamo voluto ricordarlo così e siamo un po' stupiti del clamore che ha suscitato la notizia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA