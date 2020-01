Inter-Atalanta e il rigore negato, Enrico Letta: «Con Rocchi il casino è garantito. Il solito servilismo»

Rocchi né il Var sono intervenuti.

Comunque con #Rocchi il casino è garantito. Ma come si fa a non dare un rigore così! Doveva abbatterlo a mazzate? Il solito #servilismo. #InterAtalanta — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 11, 2020

Un commento a caldo super tornare sulla questione delin favore dei bergamaschi. L'ex premier, super tifoso del Milan, ha affidato a twitter il suo disappunto per il negato rigore a Toloi per una trattenuta di Lautaro al 40' per cui né l'arbitroLetta scrive: «Comunque con Rocchi il casino è garantito. Ma come si fa a non dare un rigore così! Doveva abbatterlo a mazzate? Il solito servilismo».