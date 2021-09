Inter-Atalanta 2-2, le pagelle del match: Dimarco gioca bene, Malinovskyi top. Dzeko ci prova sino al 96'.

Inter-Atalanta 2-2 a San Siro, le pagelle del match

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 5,5

Malinovskyi lo sorprende sull'1-1. Ma anche sull'1-2. La respinta del portiere dell'Inter non è laterare e lascia a Toloi un tap-in comodo. Nella ripresa para bene su Ilicic, ma si fa sorprendere da Piccoli, venendo salvato dal Var.

SKRINIAR 5

Non esce a pressare Malinovskyi sull'1-1 e tiene in gioco Toloi sull'1-2. Ha avuto serate migliori.

DE VRIJ 6

Aggiusta involontariamente il pallone a Malinovskyi sul gol dell'1-1. Potrebbe riscattarsi in attacco, ma non ha il killer instict su invito di Barella.

BASTONI 5,5

Subito ammonito, deve spesso coprire sulle scorribande di Zappacosta (12' st Dimarco 6: entra e spacca la partita con la sua vivacità e il suo sinistro. Induce Musso a lasciar lì per Dzeko la palla del 2-2. Ha l'occasione del trionfo personale, ma manda sulla traversa dagli 11 metri).

DARMIAN 5

Scarsamente pericoloso (12' st Dumfries 5,5: si vede poco in avanti, ma salva una situazione insidiosa nel recupero).

BARELLA 7

Grande assist per Lautaro Martinez, grandi palle per i compagni. Uomo ovunque per Simone Inzaghi 44' st Satriano ng).

BROZOVIC 6

Alterna buone cose a qualche errore.

CALHANOGLU 5,5

Fa fatica a trovare la giusta posizione e Simone Iznghi glielo fa notare. Sovente impreciso (12' st Vecino 6: sul suo colpo di testa Musso è miracoloso).

PERISIC 5,5

Soffre contro Zappacosta.

DZEKO 7

Inizia alla grande come regista offensivo, poi si concede una lunga pausa. Sul 2-2 è nel posto giusto al momento giusto. Ci prova sino al 96'.

LAUTARO MARTINEZ 7

Il gol al volo in apertura è un capolavoro. Non trova il 2-2 da pochi passi nella ripresa. Fa a sportellate con i difensori avversari (36' st Sanchez ng).

SIMONE INZAGHI 6,5

Reazione di carattere (e con i cambi) dopo un primo tempo di sofferenza. Il risultato è sostanzialmente giusto.

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 7

Incolpevole sulla volée di Lautaro Martinez, viene successivamente graziato da De Vrij. Nella ripresa compe tre miracoli, ma non può nulla sul tocco del 2-2 di Dzeko.

TOLOI 7

Segna l'1-2 da attaccante consumato. All'oriundo azzurro piace avanzare e per l'ennesima volta si vede.

PALOMINO 7,5

Il re dell'anticipo. Di testa e di piede. In una di queste occasioni fa nascere la rete dell'1-1 di Malinovskyi. Sfiora di testa l'1-3, poi si fa male. Esce lui e l'Atalanta prende gol: sarà un caso? (25' st Maehle 6: un bel tiro).

DEMIRAL 5

Vaga a centrocampo quando Lautaro segna, dopo aver fallito un anticipo su Dzeko. Si riscatta facendo muro sul resto degli attacchi dell'Inter, sino al fallo di mano che causa il rigore per l'Inter.

ZAPPACOSTA 6,5

Mostra di aver gamba. L'Atalanta spinge soprattutto dalla sua parte (32' st Pasalic ng).

FREULER 6

Si vede poco, ma è un'impressione. È costantemente l'equilibratore del centrocampo orobico.

DE ROON 6

Va vicino alla segnatura con una botta dalla distanza.

GOSENS 5,5

Meno strappi del solito. Comunque è disciplinato tatticamente.

PESSINA 6

Come Malinovskyi, non dà punti di riferimento agli avversari (18' st Djimsiti 6: fa legna).

MALINOVSKYI 8

Sinistro esplosivo. Segna l'1-1 e propizia l'1-2 di Toloi. In più colpisce un palo clamoroso ad inizio ripresa. Svaria sul fronte offensivo facendo impazzire la difesa dell'Inter (18' st Ilicic 6: un tentativo parato da Handanovic).

DUVAN ZAPATA 6

Gioca soprattutto di sponda per i compagni, attirando le attenzioni dei difensori interisti (18' st Piccoli 6,5: Var a parte, lui il suo dovere lo aveva fatto, battendo Handanovic per un 2-3 il cui urlo è rimasto strozzato in gola).

GASPERINI 6,5

Sfiora il colpaccio a San Siro, anche se è fortunato sull'episodio del rigore. A lungo si vede un'Atalanta dominante.

