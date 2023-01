Coppa Italia, Inter-Atalanta 1-0. Le pagelle: Darmian decisivo, Lukaku (quasi) inutile

di Luca Uccello

L'Inter batte 1-0 (gol di Darmian) a San Siro l'Atalanta nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia e adesso nella doppia semifinale affronterà la vincente di Juventus-Lazio, gara in programma giovedì 2 febbraio

Le pagelle dell'Inter

ONANA 5,5 Un’uscita a vuoto basta e avanza per dargli un voto che non può essere positivo. Dopo Empoli conferma ancora qualche incertezza

DARMIAN 6,5 Esterno basso con puri compiti difensivi. Lui si adegua ed esegue alla perfezione fino a quando non si prende la libertà di avanzare, inserirsi. Lautaro lo vede, lo serve e Matteo di sinistro trova l'angolo perfetto. Gol e ciao Atalanta.

DE VRIJ 6 L’Atalanta fa poco e lui non corre nessun rischio

ACERBI 6 Un solo errore che per fortuna Zapata non riesce a sfruttare

DUMFRIES 5 Sembra non faccia già più parte del progetto Inter. Doveva andare al Chelsea. È restato forse pure controvoglia. Ora deve ritrovare fiducia e soprattutto quello sprint che lo faceva essere bello e desiderato

BARELLA 6,5 Capitano ideale (non la pensa così Inzaghi) di un Inter che non può fare a meno di lui

CALHANOGLU 6,5 Lui c’è, gioca, prova a suggerire. E quando proprio non c’è nessuno a chi passarla si mette in proprio. Conclusione che finisce sul palo. Sta bene. Il Milan è nuovamente avvertito (71’ Aslani 6)

MKHITARYAN 6 Un parametro zero di assoluta garanzia al quale Inzaghi se può non rinuncia mai

GOSENS 5 Povero Robin. Supereroe triste, senza palloni, senza nessuno che lo aiuti a uscire da questo fumetto senza più nessuna storia raccontare (71’ Dimarco 6: quando ingrana la quinta è imprendibile )

LAUTARO MARTINEZ 6 Corre tanto, si sbatte. Cerca il colpo da bigliardo ma trova la mano di un difensore che Chiffi giudica involontaria. Prova a dialogare con Lukaku ma non ci riesce. Meglio farlo con Calha e perché no, anche con Darmian (85’ Correa : non giudicabile per noi. Giudicabile per San Siro che lo ricopre di fischi)

LUKAKU 5 Praticamente fermo, quasi immobile. Quasi inutile. Questo Romelu serve davvero a poco alla causa nerazzurra. Mamma mia quanto ci manca il vero Lukaku. Quanto manca a Simone Inzaghi (71’ Dzeko 6: la Curva Nord lo accoglie con cori e applausi. Per i tifosi il titolare ormai è lui)

INZAGHI 6 Rinuncia a Milan Skriniar. Rinuncia anche ad Edin Dzeko. Rilancia Dumfries e Lukaku. Scelte giuste, scelte che se non pagano oggi, pagheranno domani. Una vittoria che regala l’ennesima semifinale di Coppa Italia e nuova fiducia in vista del derby. Piaccia o no l’Inter ci arriva con il favore del pronostico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 23:05

