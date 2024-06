Inter, asse di mercato con il Genoa. Obiettivi Gudmundsson e Martinez

di Alessio Agnelli

Rinnovo Inzaghi: passi in avanti, sul mercato accelerata per Martinez. Ieri pomeriggio, in Viale della Liberazione, è andato in scena il secondo incontro tra l'Inter e l'agente Tullio Tinti per il prolungamento di contratto di Simone Inzaghi. Un summit di un'ora e mezza, che ha avvicinato le parti (resta solo da sciogliere il nodo durata: fino al 2027 o al 2026 con opzione) e che potrebbe portare alla fumata bianca già nei prossimi giorni o ore. Intanto, sul fronte mercato, da segnalare un imminente contatto tra Inter e Genoa per parlare di Josep Martinez ed Albert Gudmundsson.

Il jolly offensivo islandese è il candidato unico a completare un settore avanzato che annovera già tre numeri 9 (Lautaro, Thuram e Taremi). Ma, prima, andrà piazzato altrove il quarto, Marko Arnautovic, che, per ora, non ci sente e continua a ricordare a tutti contratto e scadenza (30 giugno 2025) con l'Inter. Il numero uno spagnolo del Grifone, invece, è il runner-up che, nella corsa al ruolo di vice Sommer, ha sorpassato il grande favorito Bento Matheus Krepski, in stand-by per le alte richieste dell'Athletico Paranaense (dai 20 ai 25 milioni con i bonus), assicurandosi il primo posto in griglia. E quello per cui potrebbero esserci importanti novità già a stretto giro di posta, con una prima riunione formale tra Inter e Genoa in programma entro questo weekend o all'inizio della prossima settimana. Nel summit si parlerà della valutazione di Martinez (15/20 milioni) e del possibile inserimento di contropartite (da Satriano, 6 gol e 4 assist con il Brest, 10 di valutazione, a Zanotti e i fratelli Esposito) nella trattativa (formula: prestito con obbligo di riscatto), ad abbassare l'esborso cash. Ma, nei discorsi, scivolerà anche il nome di Gudmundsson, per una prima manifestazione di interesse ufficiale da parte dell'Inter al Grifone, dopo l'ok di massima strappato da Ausilio all'islandese.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA