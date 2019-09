Insuperabili Reset Academy, è arrivato un nuovo sponsor tecnico

Un nuovo partner di grande prestigio per vivere un'altra stagione #Insuperabile! L'intero Team di Insuperabili Reset Academy è lieto di annunciare, con grande soddisfazione, l'accordo per le stagioni 2019/2022 con lo sponsor Tecnico Puma. Puma fa parte dell'élite delle aziende impegnate nel campo dell'abbigliamento e delle calzature sportive.alcuni tra i club e le nazionali più famose del mondo hanno indossato questo marchio. Inoltre, il brand tedesco negli ultimi anni si è avvicinato sempre di più a temi sociali con campagne per la sensibilizzazione di vari aspetti, come ad esempio l'uguaglianza universale.è orgoglioso di questa partnership, con un marchio di tale prestigio che ha deciso di puntare su una realtà nata nel 2012 e che si rispecchia pienamente nei suoi valori e nella sua vision. Tutti gli atleti e i coach delle diciassette sedi dislocate su tutto il territorio italiano utilizzeranno il materiale tecnico Puma."Soddisfatti e orgogliosi della partnership con Puma che farà crescere Insuperabili Reset Academy. Un accordo così importante arriva come conseguenza del buon lavoro svolto in questi anni. Collaborare insieme a un top brand deve renderci fieri, ma anche stimolarci per migliorare ulteriormente il nostro progetto. Rivolgo un enorme ringraziamento a Puma per la fiducia che ci ha dedicato e soprattutto a Reset Group e Carlo Diana, da sempre al nostro fianco, fondamentale nel buon esito di questa importante collaborazione".insieme ad una squadra di Testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, promuovono le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, volte a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.Insuperabili Onlus utilizza il calcio come strumento di socializzazione e integrazione che con il divertimento e l’allenamento può portare miglioramenti al livello di salute psico-fisica, alla soddisfazione personale e alla qualità della vita del singolo atleta.