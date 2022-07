Il procuratore di Insigne: «Quando siamo arrivati a Toronto sembrava di essere a Mergellina»

L'arrivo di Lorenzo Insigne ha scatenato grande entusiasmo a Toronto, città da sempre popolatissima di italiani. E Andrea D'Amico, procuratore dell'ex capitano del Napoli, racconta ai microfoni di «La Politica nel Pallone» di Gr Parlamento dell'arrivo nella città canadese.

«Non avevo mai visto una città bloccata per l'arrivo di un giocatore: all'aeroporto 15 poliziotti ci hanno fatto da staffetta fino in centro bloccandoci il traffico ogni 2 km. Abbiamo trovato centinaia di italo-canadesi, sembrava di essere a Mergellina», ha detto D'Amico. «Arriveranno altri giocatori importanti a Toronto e nella Major League, è un campionato in crescita».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 18:52

