Insigne: «Abbiamo perso una bambina, nostra figlia rimarrà sempre nei nostri cuori»

Dopo la prima stagione con la maglia del Toronto, per Lorenzo Insigne è tempo di bilanci. L'ex capitano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto di un'annata che in molti si aspettavano diversa. Ma l'attenzione si è subito spostata sul dramma familiare che lui e sua moglie Jenny Darone hanno vissuto nell'ultimo periodo. La famiglia Insigne, infatti, poco più di un mese fa ha perso un bebè.

La promessa ai tifosi

«Arrivando qui sapevo che i primi mesi sarebbero stati di transizione - spiega davanti alla stampa Lorenzo Insigne -. L'anno prossimo sarà diverso, inizieremo sin da subito insieme. Siamo uniti, lo resteremo e faremo una grande stagione. Sappiamo che il prossimo anno vinceremo molte cose». Questa la promessa che l'ex Napoli ha voluto fare ai tifosi della sua nuova squadra, ma poi decide di rompere il silenzio su quanto accaduto in famiglia.

Il ricordo

«Non tutti sanno quello che ci è accaduto, quindi faccio chiarezza io. Abbiamo attraversato delle settimane difficili per gravi problemi familiari perché abbiamo perso una bimba. Ho molta difficoltà a spiegare ciò che mi è successo. Una grande perdita per me e mia moglie, ma cercheremo di restare uniti e andare avanti. Abbiamo due figli più grandi e grazie a loro cercheremo di andare avanti. La figlia persa resterà per sempre nei nostri cuori». Uno straziante racconto che sta facendo il giro del mondo e che sta commuovendo gli appassionati di calcio e non solo.

