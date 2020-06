Sandro Mazzola racconta il suo Corso: "Mi lanciava con il suo sinistro magico e io volavo a segnare"

Hanno diviso 13 stagioni in nerazzurro, dal 1960 al 1973, marchiando in maniera indelebile i successi della Grande Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera, con la propaggine dello scudetto del 1971 con Ivanoe Fraizzoli alla presidenza e Giovanni Invernizzi in panchina. Sandro Mazzola, contattato telefonicamente da “Leggo”, ha voluto ricordare Mario Corso, scomparso nelle scorse ore a 78 anni. Il “piede sinistro di Dio” non sfornò solo gol e meravigliose punizioni “a foglia morta”, ma anche assist geniali per i compagni. Molti, proprio per Mazzola.



Mazzola, cose le viene in mente per prima cosa, aprendo lo scrigno dei ricordi su Corso?



«Mi ricordo in particolare quando mi lanciava con l'esterno sinistro. Era una cosa fantastica. Lui guardava la riga del campo di fronte a lui, verso destra. Impostava il corpo per calciare verso destra e gli avversari pensavano che calciasse proprio in quella direzione. Poi all'ultimo momento girava il piede, accarezzando la palla, che prendeva un effetto a uscire. Faceva una curva, quasi tornava indietro. E arrivava a me, che spesso ero libero. E andavo a fare gol».



Un bel feeling, insomma, tra i colpi di genio di Corso e le qualità di tecnica e di dinamismo di Mazzola. Due fuoriclasse diversi, ma entrambi fuoriclasse...



«Io capii dopo poco il suo modo di giocare, ci compensavamo parecchio. Gli avversari, invece, rimanevano spesso fregati».



Corso non sempre andava però a genio ad Helenio Herrera...



«Diciamo che il rapporto tra i due non era idilliaco. Il Mago era uno che pretendeva che si facesse sempre quello che voleva lui. Però poi si rendeva conto che era impossibile e faceva finta di niente. Mi ricordo che ci chiamava da parte durante le nostre passeggiate e cominciava a raccontare le sue storie, per convincerci. Quando rientravamo, noi compagni di squadra ci dicevamo a vicenda: “Le solite balle del Mago”. Anche Mario sorrideva. Ma dopo, una, due, tre volte, alla quarta pensavamo: “E se questa volta avesse ragione Herrera?”. E lo diceva pure Corso».



Con l'Inter andaste due volte in cima al Mondo. La prima Coppa Intercontinentale contro l'Independiente, nel 1964, fu suggellata da un gol di Corso nello spareggio di Madrid. Nella seconda, nel 1965, fu invece decisiva una sua doppietta nel 3-0 dell'andata a San Siro. Questo in nerazzurro. In azzurro lei ebbe però molto più successo di Mariolino, che mai fu convocato per Europei o Mondiali. Come mai?



«Corso era "fuori dagli schemi". In Nazionale si praticava un certo tipo di calcio e giocatori come Mario, che ti inventava la palla gol ma poi magari si assentava, non piacevano più».



