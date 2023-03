L'inno inglese di Ellynora è un disastro, la cantante (ex di Amici) sommersa dalle critiche a Italia-Inghilterra: «Il peggiore mai sentito»

di Redazione web

Bufera su Ellynora, la cantante romana di origine inglese, che si è esibita ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la finale Italia-Inghilterra. Alcuni istanti di imbarazzo si sono vissuti soprattutto nell'incipit di "God save the King" con la cantante che ha mancato la nota di apertura e la telecamera che l'ha inquadrata mentre armeggiava con il proprio auricolare con uno sguardo di nervosismo inciso sul viso. Poi le inquadrature si sono soffermate sulla squadra inglese schierata in campo con i giocatori che sono apparsi tra l'imbarazzo e il sorpreso, persi in mezzo alla confusione e all'interpretazione dell'inno che si sentiva a malapena. Jude Bellingham, in particolare, è sembrato guardare più volte in fondo alla fila e poi di nuovo la cantante, con una espressione divertita.

Sui social si è scatenata la polemica sulla performance di Ellynora, in molti hanno etichettato l'inno come il "peggiore in assoluto" che avessero mai sentito. «Chiunque tu sia che stai cantando l'inno nazionale per l'Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia», ha twittato un utente tra i centinaia di commenti negativi che sono piovuti sulla povera cantante che, però, ha reagito alle critiche rispondendo ai troll su Instagram con un sensuale selfie. E ha scritto sullo scatto: "Inghilterra, spero che ti sia piaciuto il mio regalo".

Ma chi è Ellynora?

Chi è Ellyonora

llynora è nata nel 1994 a Roma da una famiglia di origini napoletane: ha iniziato a studiare canto da giovanissima e si è esibita negli Stati Uniti per studiare e continuare a inseguire la sua passione. Nel 2018 ha partecipato al format "Amici Casting", ma non è riuscita a entrare nella scuola di Maria De Filippi. Nel 2023 ha partecipato a "Una Voce per San Marino", superando i casting e concorrendo per il maggior titolo canoro del Paese.

La morte del fidanzato

Nel 2018 ai microfoni di Real Time la cantante aveva raccontato la sua storia, confessando di aver sofferto molto per la perdita prematura del proprio fidanzato a 17 anni a causa di un incidente stradale. Tra l’altro, Ellynora è stata anche sposata. Il suo matrimonio è stato celebrato quando aveva 21 anni, ma è naufragato per motivi che l’artista non ha mai rivelato.

