Inghilterra-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per Inghilterra-Italia. Un altro passo azzurro nella Nations League dopo l'inizio positivo, subito dopo la batosta contro l'Argentina a Wembley. Aggiornamenti da Coverciano. Anche Cristiano Biraghi si aggiunge alla lista dei giocatori che lasciano il ritiro della Nazionale. Il capitano della Fiorentina è stato fermato da un problema che lo costringe a lasciare il ritiro. Dal clan azzurro non hanno specificato la natura dell'infortunio se non che il difensore è indisponibile per gli ultimi due impegni dell'Italia dell'11 e del 14 contro Inghilterra e Germania validi per la Nations League. Impegni per i quali a questo punto il ct Mancini può contare su un gruppo di 31 giocatori, compresi i giovani.

Segui Inghilterra-Italia in diretta

Probabili formazioni Inghilterra-Italia

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Saka, Grealish, Mount; Kane.

Italia (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori.

Arbitro: Marciniak

Dove vedere Inghilterra-Italia in tv e streaming

Inghilterra-Italia si giocherà sabato 11 giugno 2022. Il fischio di inizio, allo stadio Molineux di Wolverhampton, è fissato per le 20:45 La diretta della partita sarà trasmessa e in esclusiva in chiaro su Rai 1. Come sempre il match sarà fruibile anche in streaming accedendo direttamente al sito di Rai Play tramite pc, oppure scaricando l’app su computer, tablet o smartphone. Anche ilmessaggero.it seguirà Inghilterra-Italia in diretta testuale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA