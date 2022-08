Inghilterra campione per prima volta: Germania ko 2-1 ai supplementari davanti a 87mila a Wembley

di Marco Zorzo

La nazionale femminile dell’Inghilterra si è laureata campione d’Europa, per la prima volta nella sua storia, battendo 2-1 ai supplementari la Germania a Wembley, davanti a oltre 87mila spettatori: record assoluto per una finale europea, anche maschile. Per la Germania è la prima sconfitta su nove finali disputate nel torneo continentale, mentre le inglesi avevano perso le altre due giocate in precedenza.

Dopo un primo tempo molto tattico e occasioni praticamente zero, nella ripresa la sfida si accende. Le leonesse passano in vantaggio con la Toone al 62’, ma le tedesche reagiscono e ottengono in pari con la Mangull al 79’. Si va ai supplementari come per gli uomini un anno fa, ma stavolta l’Inghilterra sorride e trova il gol che vale l’Europeo grazie alla Kelly al minuto numero 110.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 07:00

