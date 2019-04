Doppia distorsione per Milinkovic: «Ma spero di tornare per la finale»

Ultimo aggiornamento: 19:22

«Speriamo di tornare per la finale di Coppa Italia»: è la speranza diall'indomani della gara vinta a San Siro contro il. Il responso medico, per lui, dopo gli accertamenti effettuati alla clinica Paideia, parla di «doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia». Una tegola perin vista del finale di campionato in cui laè chiamata a tentare la corsa alla Champions. Il serbo non sarebbe comunque potuto scendere in campo al prossimo turno con la Sampdoria per via della squalifica rimediata a seguito dell'espulsione diretta con il Chievo. Alla luce di tutto, le parole di Sergej sembrano più una speranza personale che una reale prospettiva.