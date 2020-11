Milan con Ibra fino al 2022 e prova di allungo fino al 2024 per Donnarumma

Zlatan Ibrahimovic fino al 2022, Gianluigi Donnarumma al 2024. Lavori in corso in Casa al Milan, per un futuro vincente. Si lavora con Mino Raiola. Lo svedese vuole giocare ancora, non vuole smettere proprio ora che si sta divertendo. Vuole anche la Nazionale, giocare l’Europeo. Vuole essere eterno, non lo sarà, ma con molta probabilità smetterà di giocare a quasi 42 anni. Non male.

L’ad Ivan Gazidis oggi probabilmente ancora più di Paolo Maldini vuole tenersi stretto l’attaccante che sta facendo sognare tutti i tifosi del Diavolo.

Un rinnovo per un’altra stagione ancora a cifre da discutere (ma nemmeno troppo) con la certezza che questo Ibra continuerà a fare la differenza come già sta facendo da quando ha rimesso piede a Milanello, a San Siro, nel nostro campionato.

Un giocatore capace di stupire e guidare questa banda di ragazzini (terribili), Gigio compreso. Giovane e fortissimo e con il contratto che scade alla fine di questa stagione. Se con Zlatan il Milan non ha fretta, il discorso è diverso per Donnarumma. Il portierone non vuole andare via, non ci ha mai pensato. E questo è un punto di partenza fondamentale per la società di Via Aldo Rossi che ha capito che non può perdere nessuno dei suoi top player.

L’incontro della scorsa settimana con Raiola ha dato esito positivo. Si ragiona su un prolungamento fino al 2024. Un sì che dovrebbe arrivare prima di Natale. Gigio guadagnerà di più, grazie soprattutto a qualche bonus.

Un rinnovo necessario, come scendere a patti con Raiola, pur di non perdere il miglior portiere al mondo. Il progetto del Fondo Elliott mira a riportare il club di nuovo ai vertici e per farlo servono i giocatori giusti. Ibra, Gigio, poi toccherà a Romagnoli. Discorso completamento diverso per Calhanoglu. Hakan chiede tanto, troppo per il Milan. La società rossonera potrebbe decidere di rinunciare a lui. Maldini, d’altronde, ha già trovato il sostituto: si chiama Brahim Diaz e il club rossonero ha già avviato i contatti con il Real Madrid per trattare l’acquisto. Lui come Dalot sono arrivati in prestito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA