Gianni Infantino positivo al coronavirus. Il presidente italo-svizzero della Fifa, 50 anni, ha accusato lievi sintomi ed è risultato positivo al tampone.

Gianni Infantino si è messo in autoisolamento domiciliare e resterà in quarantena per una decina di giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 19:55

