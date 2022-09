Inter-Skriniar, rinnovo in salita: Marotta vuole evitare la beffa Psg. Ma ballano tanti (troppi) soldi

di Alessio Agnelli

In bilico tra rinnovo o addio, ma con un chiodo fisso: «Lo scudetto con l'Inter, quest'anno ci riproveremo». Del Psg, per ora, nessuna traccia nei pensieri di Milan Skriniar. Rientrato dalla parentesi in nazionale, il gigante slovacco si è concesso ai microfoni di Dazn, affrontando ogni tema di stretta pertinenza calcistica, ma senza entrare nel merito dell'argomento più spinoso sul tavolo della società: il prolungamento di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ancora da definire e, di conseguenza, tabù e nemmeno sfiorato dall'ex Samp.



