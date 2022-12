Un mese di imprese Mondiali: da Messi al Marocco, dalla protesta tedesca all'arbitro donna

di Francesco Balzani

Un film lungo (quasi) un mese tra lotta per i diritti civili, polemiche e tanti gesti spettacolari in campo e fuori. Il Mondiale invernale in Qatar si è rivelato uno dei più avvincenti di sempre (ma non il più bello) con un finale da sogno e tanti protagonisti che hanno rispettato le promesse. Un’organizzazione mastodontica che non ha guardato in faccia nessuno come ammesso dal presidente Fifa Infantino: «Prima vengono i tifosi. Morti sul lavoro? Numeri non reali». Per Amnesty International lo sono.

MESSI NELLA STORIA, COL MANTELLO L’Oscar per l’attore protagonista va in extremis a sua Maestà Messi che ha bruciato sul finale un mostruoso Mbappè. L’immagine iconica della Pulce che alza la coppa è stata parzialmente rovinata. Da cosa? Dal bisht, un mantello nero con decorazioni oro che nella cultura araba si usa durante le cerimonie e che Leo ha accettato di indossare nel momento più bello della sua carriera. C’è chi ha festeggiato decisamente peggio di Messi. Si tratta di Martinez, il portiere dei miracoli dell’Argentina che ha preso il premio individuale e se l’è portato all’altezza del pube. «L’ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato», ha detto. Come se fosse la prima volta per un calciatore.

