Lazio, Immobile duro: "Voglio spiegazioni"

“Da cittadino italiano voglio delle spiegazioni”. Ciro Immobile sbotta. L'attaccante della Lazio, nonché attuale capocannoniere della Serie A e miglior bomber d'Europa (comanda la classifica della Scarpa D'Oro, ndr) fa parte di quella lunga lista di giocatori che non hanno affatto preso bene la decisione del governo di vietare gli allenamenti delle squadre di calcio. “Il presidente Lotito ha detto bene – spiega a Lazio Style Radio - mi sembra pazzesco si debba andare a Villa Borghese anziché a Formello dove abbiamo sei campi e quattro ingressi separati” si sfoga l'attaccante che vuole chiarezza: “Ci devono dire se la ragione di questa scelta è che il campionato non ricomincerà”. L'attaccante pensa anche ai giocatori che sono costretti alla quarantena in solitudine: “Non tutti hanno avuto modo di far arrivare la famiglia in Italia e questo per me è discriminatorio. Tutti i miei colleghi che sento aspettano solo di tornare in campo per fare quello che più ci piace, nessuno era contrario alla riapertura. Alcuni non pensano al calcio, per altri è motivo di sfogo: se ci sono le condizioni io ripartirei subito”.

Immobile non ne fa una questione personale: "In questi giorni ho preferito tacere sui social perché mi avrebbero scritto che spingevo per la ripresa del campionato in quanto secondo in classifica e primo per la Scarpa d'oro quando in realtà a me interessa poco perché voglio soltanto a fare il mio lavoro, quello che più mi manca. Voglio soltanto sapere quando potrò tornare ad allenarmi. Noi siamo pronti a giocare anche con il caldo ogni tre giorni, più di questo non possiamo fare. La mia famiglia e io abbiamo seguito tutte le indicazioni dello stato". Immobile teme che con questa decisione il sistema calcio possa collassare: "In Serie A solo una piccola percentuale di società può avere problemi economici la il vero guaio è per le categorie inferiori e chi lavora intorno al calcio. Tante persone stanno vivendo un momento di crisi, come riaprono le altre attività lo stesso deve avvenire per il calcio. Questa è gente che non guadagna come noi, senza sport va in difficoltà: giornalisti, addetti ai lavori e via dicendo".



