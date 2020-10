Immobile, è andata bene: solo un turno di squalifica. Radu non inserito nella lista di serie A da Inzaghi

Sospiro di sollievo per la Lazio: Ciro Immobile è stato squalificato per una sola giornata per la manata a Vidal nel corso della sfida contro l’Inter e 10mila euro di multa. Mano leggera dunque del giudice sportivo che, ha fermato l’attaccante «per condotta gravemente antisportiva», ma non violenta che sarebbe costata almeno due turni.

Una manna dal cielo per Inzaghi che dovrà rinunciare all’attaccante solo per la trasferta di sabato 17 a Marassi contro la Sampdoria.

Intanto clamorosa esclusione di Radu dalla lista per la serie A. Al suo posto è stato inserito Vavro, che invece è out in quella Champions, dove è invece presente il romeno.

E sono giorni decisivi per il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Era stato lo stesso diesse Igli Tare ad annunciare l’incontro «subito dopo la fine del mercato». Il patron non vuole avere un allenatore in scadenza a giugno e per questo è pronto a fargli firmare il prolungamento per una sola stagione anche perché lo stesso Inzaghi preferirebbe firmare un accordo di un anno con la possibilità di prolungarlo per un’altra stagione.

Il giorno dopo la chiusura del mercato però tifosi biancocelesti divisi sui social e via radio tra chi si aspettava l’arrivo di un difensore di livello per rinforzare un reparto in emergenza e chi invece si è detto comunque soddisfatto della campagna acquisti.

Dal campo sono ben nove i giocatori che hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali: si tratta di Acerbi, Immobile, Lazzari (Italia), Strakosha (Albania), Correa (Argentina), Akpa Akpro (Costa d’Avorio), Milinkovic-Savic (Serbia), Fares (Algeria) e Vavro (Slovacchia). Muriqi invece, era stato inizialmente convocato dal Kosovo, ma alla fine è rimasto a Roma per recuperare dal guaio muscolare rimediato in estate. Alla ripresa la Lazio sarà di scena a Marassi contro la Samp dei due ex Candreva e Keita, Inzaghi quasi certamente potrà contare sia su Muriqi che su Luiz Felipe, fermato anche lui da un problema muscolare.

Niente da fare invece per Radu che ne avrà per almeno 20 giorni a causa della lesione subita ai flessori. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 07:00



