Lazio, Immobile: "I sogni non finiscono, punto a scudetto record di gol"

Superare il record di Gonzalo Higuain e vincere lo scudetto. L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha due obiettivi per quando si tornerà a giocare. La data della ripresa resta ancora incerta ma l'attuale capocannoniere della Serie A non si vuole far trovare impreparato: “Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo, ognuno ne ha uno suo personale – spiega aSky Sport -. Sarebbe bello, è come l'uovo di Pasqua: vedremo quale sarà la sorpresa quando torneremo in campo”. Impossibile fare finta di niente la classifica parla chiaro e a 12 gare dal termine la squadra di Simone Inzaghi è seconda in classifica ad appena un punto dalla Juventus capolista: “Le ambizioni restano, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Quando si riavvicinerà il momento di tornare in campo dovremo essere bravi a prepararci mentalmente perché saranno 12 partite importantissime per continuare il nostro sogno”. Prima dello stop la Lazio era lanciata ma soprattutto stava facendo pressione sulla Juventus che sembrava in affanno ma alla ripresa, complice anche l'assenza delle coppe europee, sarà tutto molto diverso: “Sarà come un nuovo inizio di campionato – sottolinea l'attaccante - perché più o meno è simile il tempo che siamo stati fermi. Ma i nostri obiettivi non cambiano, sarà difficile ma ce la metteremo tutta, soprattutto per ridare il sorriso a tante persone provando a tornare alla normalità”. Alla ripresa Immobile cercherà di battere anche il record di gol in una stagione (36 reti, ndr) che ancora appartiene ad Higuain, all'obiettivo mancano appena nove gol: “Mi sto allenando tanto per raggiungere quest'obiettivo. Sarebbe bello, vedremo come sarà la situazione dopo questa sosta. Io sto dando il massimo”. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 19:13



