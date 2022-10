Lazio, Immobile in Paideia: «Sensazioni positive per il derby»

di Enrico Sarzanini

ROMA - Ciro Immobile punta il derby. L'attaccante della Lazio, che si era fermato lo scorso 16 ottobre contro l'Udinese per un guaio muscolare alla coscia destra, spera di rientrare proprio nella sfida in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. "Vuole rientrare il prima possibile" ha ammesso il tecnico Sarri qualche giorno fa in conferenza, l'attaccante stamani si è sottoposto ad un esame di controllo al Paideia International Hospital che avrebbe dato esiti confortanti, almeno a sentire le parole dell'attaccante che all'uscita dalla clinica romana è sembrato ottimista: "Ancora non mi hanno detto niente perché non c'era il dottor Rodia, ma le mie sensazioni sono buone".

Gli allenamenti di Ciro Immobile

L'attaccante in questi giorni sui social ha postato diversi allenamenti mostrando grandissimi progressi alla coscia sinistra. Oggi Sarri ha concesso una giornata di riposo ma già nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie. Il tecnico spera almeno di poterlo convocare per la gara contro la Roma.

