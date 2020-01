Super Ciro lancia la Lazio verso la vetta

Due gol per vincere contro il Brescia. Due gol per andare a meno tre punti da Juventus e Inter, aspettando le partite della giornata, ma con una gara da recuperare (contro il Verona l’8 febbraio). Ciro Immobile regala alla Lazio una domenica da favola. L’attaccante della Nazionale pareggia su rigore il vantaggio di Balotelli nel primo tempo, poi nel recupero regala la rete che vale il successo al Rigamonti. Un’altra vittoria in rimonta, dopo quella contro la Juventus all’Olimpico e il Cagliari in trasferta. Un altro tassello verso la Champions e non solo. Con questo ruolino di marcia nulla è precluso, neanche i traguardi più importanti. Durante la gara immobile svaria su tutto il fronte offensivo e dimostra di saper soffrire, anche quando non arrivano palloni giocabili. Uno spirito incarnato da tutta la squadra che alla fine riceve l’applauso dei tifosi che riempiono gli spalti del settore ospiti. Adesso però la testa è già la sfida contro il Napoli, in programma sabato prossimo all’Olimpico alle ore 18:00. Domenica 5 Gennaio 2020, 15:00







© RIPRODUZIONE RISERVATA