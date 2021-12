Lazio, Immobile in forse con il Galatasaray

Sarri può tirare un sospiro di sollievo: gli esami a cui è stato sottoposto Ciro Immobile hanno escluso lesioni al collaterale ma il dolore al ginocchio conferma il piccolo stiramento riscontrato già domenica. Ieri l'attaccante si è riposato, probabilmente lavorerà a parte anche oggi e solo domani potrà iniziare a forzare in vista della gara di giovedì sera all'Olimpico contro il Galatasaray, decisiva per andare direttamente agli ottavi di Europa League senza passare dai temuti spareggi che costringerebbero la squadra ad un turno in più. Chiaro che Immobile, considerata anche l'importanza della gara, vuole esserci a tutti i costi ma deciderà solo all'ultimo se scendere in campo.



Intanto, comincia a muoversi il mercato in vista dell'apertura di gennaio: il Verona ha infatti chiesto informazioni sia di Jony, seguito anche dagli spagnoli del Deportivo Alaves che di Escalante. Metz e Bordeaux invece monitorano Akpa Akpro che con l'esplosione di Basic e Cataldi è uscito dai radar di Sarri mentre Durmisi è richiesto in Danimarca dal Viborg e da altre società. Una buona notizia per la Lazio che, grazie al mercato in uscita, potrà accontentare il tecnico.

