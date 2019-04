Ilaria D'Amico e la gaffe sui tifosi: «Amo Napoli, attacchi strumentali»

«Stupita e senza parole» di fronte agli attacchi «strumentali» ricevuti: Ilaria D'Amico risponde («a titolo personale» tiene a precisare) alle critiche per alcune sue frasi ieri in trasmissione su Sky prima di Ajax-Juve, manifestando all'ANSA la sua «indignazione». «Non ne comprendo la ragione, ma questo non cambia di certo né l'amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, nè il totale dissenso su questo modo di usare i social network», aggiunge la conduttrice tv. Ultimo aggiornamento: 20:56





