Inter, con i soldi di Icardi per puntare a un altro top player

Chiamiamolo pure il nuovo triangolo delle Bermuda. Calcisticamentr parlando, naturalment. Il triangolo è sull'asse Milano nerazzurra, Torino bia nconera e Parigi. Il possibile scenario? Presto detto. Perché una potenziale conferma di Cavani da parte del club francese, allontanerebbe in qualche modo la possibilità di riscatto di Icardi. E in effetti, nelle ultime settimane, l’ottimismo della Beneamata sulla conclusione dell’operazione da 70 milioni di euro si è un po’ affievolito.

Icardi resta certamente un argomento centrale per il prossimo mercato nerazzurro. L’Inter fa affidamento su quel tesoretto, per progettare il suo mercato. Dai ragionamenti intorno a Maurito, in ogni caso, un posto in prima fila è sempre bene dedicarlo alla Juventus. Certo non è semplice immaginare una triangolazione Psg-Inter-Juve, visto che il club di Zhang si è tutelato inserendo una clausola che aumenterebbe di 10 milioni di euro il prezzo dell’argentino, in caso di rientro in Italia dopo il riscatto del Psg.

Capitolo Pericis. L'accordo tra Inter e Bayern Monaco per il riscatto di Ivan da parte dei campioni di Germania sembra ormai imminente. Ulteriori conferme sulla volontà dei bavaresi di far valere l'opzione per il croato arrivano dal quotidiano croato Sportske Novosti, che cita fonti vicine al club tedesco che danno per prossima la fumata bianca per il passaggio a titolo definitivo del giocatore ex Wolfsburg. Voci che tra l'altro sembrano trovare conferma anche da ambienti contigui al club nerazzurro.



Viste anche le contingenze legate all'attuale situazione, il Bayern pensa anche di poter ottenere uno sconto sui 20 milioni pattuiti l'estate scorsa per il diritto di riscatto del calciatore. A spingere per la permanenza di Perisic alla sua corte, anche il tecnico biancorosso Hansi Flick. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 19:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA