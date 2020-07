Inter, il diktat di Conte: Sanchez da trattenere per la prossima stagione

Lukaku da record, Sanchez una... Maravilla da “trattenere”. La scorsa estate sono stati scaricati dal Manchester United come merce di basso valore (tecnico, tenuto conto degli 83 milioni spesi da Suning per Big Rom...) e dubbia utilità sul campo, ceduti o messi in conto vendita quasi fossero due bidoni da piazzare. Ma, con la maglia dell’Inter, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez sono tornati a nuova vita, smentendo Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils e artefice del doppio regalo pro Suning, e confermando la lungimiranza di Antonio Conte, che li ha fortemente richiesti in società, scommettendoci per presente e futuro.

A Marassi hanno segnato tre gol in 2. Il belga, giganteggiando tra i difensori del Genoa con una doppietta tutta grinta, leadership e ottima tecnica (da slalomista il doppio dribbling per il 3-0), per un totale di 23 reti in campionato (meglio di Milito e Aebi, a 22 nell’anno del debutto in nerazzurro; davanti solo Ronaldo, a 25, e Nyers, a 26) e 29 in stagione (nuovo primato personale dai 27 gol del 2017-18 con lo United).

Il cileno, subentrando invece dalla panchina, ma dando la scossa dopo una fase di gioco al rilento e risultando determinante, come gli è capitato spesso e volentieri post-lockdown.

Il gol del 2-0 al Grifone è stato il terzo (dopo quelli a Brescia e Spal) per Alexis Sanchez dallo scorso 21 giugno. E, in più, anche 7 assist alla causa, che ne fanno il miglior suggeritore continentale (dopo Messi) dalla ripresa dei campionati e «una questione da risolvere al più presto con lo United», il diktat di Conte alla società, per la stagione corrente (Europa League, e fino alla finale del 21 agosto, compresa) e quelle a venire. Per l’acquisto del cileno servono 20 milioni cash, ma non è esclusa la carta Perisic (di rientro dal Bayern) in contropartita.

Alla voce sogni (quasi) impossibili, invece, Lionel Messi. «Se rinnoverà col Barça? Ne sono certo - ha tagliato corto il numero 1 catalano Bartomeu -, ha detto molte volte che vuole chiudere la carriera in blaugrana».

Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 07:00



