Inter, se i sogni son desideri: più Werner che Cavani

Nel giorno in cui Pirelli (sponsor storico) annuncia il suo addio nel 2021, con il presidente Zhang junior che rilancia e vuole chiudere un contratto a 20-25 milioni per restare in scia con gli altri top club europei, ecco la confessione di José Mourinho. Dieci anni dopo il Triplete e quella magica notte di Madrid, con Moratti e i suoi ragazzi intenti a festeggiare al Bernabeu la conquista dell’agognata Champions, lui, lo Special One, ammette forse di essersi comportato non benissimo nei confronti dell’amata (?) Inter: «Sì, devo ammettere che sono letteralmente scappato... Ho solo parlato con Materazzi, dicendogli la mia decisione di lasciare il club perché volevo vincere la Liga con il Real, dopo aver conquistato Premier e serie A...».

E detto francamente, non capiamo tutto questo amore del popolo nerazzurro nei confronti di un tecnico che ha abbandonato la nave addirittura nel momento del trionfo. D’altronde, lo aveva già fatto qualche anno prima al Porto, dopo aver conquistato in successione Coppa Uefa e Champions.,,

Sul fronte delle notizie di giornata, riguardanti il mercato, da segnalare il sorpasso di Timo Werner, bomber del Lipsia in Bundesliga, nei confronti di Edinson Cavani.

Nulla da dire sulle qualità dell’urugugio, ma la sua popolarità non è altissima nelle preferenze dei tifosi interisti, che temeno un Alexis Sanchez bis, dopo la non brillante stagione fornita dal cileno alla corte di Conte, con tanto di ritorno allo United a fine di questo (travagliato) campionato.

