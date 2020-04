Juventus, imminente il ritorno di Cristiano Ronaldo

Dopo aver trascorso la quarantena a Madeira, sua terra d'origine, Cristiano Ronaldo si prepara a tornare a Torino. Il fuoriclasse portoghese però non rientrerà in Italia domani, come sembrava cosa fatta nel primo pomeriggio. Bensì nei prossini giorni. Poi come da regolamento si sottoporrà a 14 giorni di autoisolamento. CR7 sarà dunque abile e arruolabile nel caso in cui il 18 maggio possano effettivamente ripartire gli allenamenti per le squadre di calcio. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 19:50



