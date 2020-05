Roma, 12 anni fa l'ultimo Trofeo vinto: la Coppa Italia»

Ventiquattro maggio 2008. Nessuno quel giorno avrebbe pensato che la Coppa Italia alzata al cielo da Francesco Totti sopra l’Olimpico sarebbe stato l’ultimo trofeo in bacheca della Roma. L’arrivo degli americani sembrava l’inizio di una nuova era d’oro. Invece è stato il prologo di un digiuno straziante di 12 anni precisi senza successi per i tifosi giallorossi. Mai nella storia del club capitolino si era rimasti per così tanto tempo a bocca asciutta se si esclude il periodo tra la nascita del 1927 e il primo scudetto nel 1942.

Di quella Roma che vinse 2-1 contro l’Inter con i gol di Mexes e Perrotta non c’è praticamente più nessuno. Né Totti, né De Rossi che sono andati via da Trigoria tra la rabbia di una piazza che ha perso pure i suoi simboli. È cambiata la proprietà, sono cambiati i dirigenti (Pradè era il direttore sportivo) e tutti i giocatori. In panchina c’era Spalletti, che conquistò il terzo trofeo (un’altra coppa Italia e una Supercoppa).

Presidente era Rosella Sensi che oggi si rammarica: «Non ci avrei creduto, ero sicura che avremmo gioito di nuovo. Sotto la mia presidenza potevamo vincere ancora, diciamo che mancano un paio di scudetti. Quello del 2010 con in panchina Ranieri, grande allenatore e grande romanista, è ancora oggi un gran dolore, lo avremmo meritato».

Pur senza grandi risorse economiche, siamo sempre stati lì, lottando a testa alta. In questi anni di gestione Pallotta ci si è andati vicini 2 volte: le semifinali di Champions del 2018 e la maledetta finale di Coppa Italia del 2013 con la Lazio Sarà per questo che, sia sui social sia nelle radio, in pochi hanno voglia di ricordare quella notte. In molti invece ricordano alla gestione Usa che non si vive di record, plusvalenze o promesse roboanti. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 17:28



