Milan, sospiro di sollievo: per Ibra (forse) un mese di stop

Niente di grave, soprattuto nessun tendine d’Achille rotto, nemmeno danneggiato. Per Zlatan Ibrahimovic (che ha lavorato in palestra) si tratta “solo” di una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. «Il tendine achilleo - si legge nella nota ufficiale del club - è perfettamente integro». Casa Milan fa sapere anche che «un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni», a ridosso del nuovo inizio del campionato.

Un inizio che Ibra probabilmente dovrà saltare.

Ma quanto esattamente? La società rossonera ha deciso di non comunicare il grado di lesione. Si va da un minimo di 20 giorni a un massimo di due mesi che significherebbe però stagione finita. Da quello che la società rossonera ha lasciato trapelare però si tratterebbe di un infortunio non particolarmente grave che permetterebbe a Pioli di poter contare ancora su di lui. L’attaccante svedese tornerà ancora in campo ma non per l’esordio, nemmeno se il campionato dovesse cominciare il weekend del 20-21 giugno e non quello prima, dove invece si potrebbero giocare i recuperi del 25esimo turno di campionato.

La speranza rossonera è quella che Zlatan non perda più di due partite, quelle con Lecce e Roma a San Siro. Due partite dove Pioli sarà costretto a puntare su Rafael Leao punta centrale con Rebic al suo fianco in un tridente sicuramente diverso rispetto a quello visto da gennaio in avanti con il ritorno di Ibra a Milano. Intanto dalla Spagna c’è un nome per sostituire lo svedese. Secondo Marca potrebbe essere Mario Gotze.

Il Dortmund ha ufficializzato il suo addio, a fine stagione. Un parametro zero che non dispiacerebbe affatto a Ralf Rangnick pronto a puntare sul 28enne attaccante tedesco. Gotze che piace anche alla Roma (e non solo) ha un solo grandissimo problema, l’ingaggio. Il suo ultimo contratto è da 8 milioni netti a stagione. Per il Milan una cifra fuori mercato. Sigh. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 07:00



