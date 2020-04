Inter, Conte alza il muro: Lautaro Martinez deve restare

Probabilmente Lautaro Martinez, nonostante il grande pressing del Barcellona, non si muoverà dalla Milano (nerazzurra). Con Lukaku forma una spietata coppia gol dell’Inter e Antonio Conte non ha nessuna intezione di privarsene. C’è da dire che in questo momento i blaugrana non dispongono della famosa clausola rescissoria fissata in 111 milioni dal club di Zhang. E anche se tra le contropartite che i blaugrana proponongo, in testa quel Vidal, veccho pallino dell’ex ct azzurro, el Toro quasi certamente non si muoverà. Conte, a tale proposito ha già fatto erigere un muro protettivo per non lasciarsi scappare il puntero argentino.

Ci sono poi i possibili ritorni di Perisic e Nainggolan, anche se il Bayern cercherà di riscattare il croato. Per quanto riguarda il belga, poche (se non nulle) sono le possibilità di vederlo nuovamente a Cagliari nella prossima stagione. Radja potrebbe invece finire alla Fiorentina, in un giro di giocatori viola che interessano a Conte.

Lo stesso tecnico si è messo in testa un’idea meravigliosa dal nome Emerson Palmieri, che conosce dai tempi del Chelsea: un esterno difensivo che piace molto a Conte. In aggiunta a Young, Candreva e Moses. A questo punto sarebbe più complicata la permanenza di Biraghi, inserito l’estate scorsa in uno scambio di prestiti con Dalbert.

L’alternativa è Semedo, che rispetto a Emerson gioca a destra. La duttilità di Young consente infatti di utilizzare l’inglese a destra o a sinistra, ma è chiaro che se ad arrivare dovesse essere il blaugrana sarebbe più probabile veder rimanere Biraghi che non Moses. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 07:10



