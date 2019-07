Il Milan gioca, crea, ma non segna: festeggia il Benfica con Taarabt

Il Milan crea tanto ma non segna e alla fine, a Foxborough nell’ultima partita della tournée statunitense, perde 1-0 contro il Benfica. A regalare un sorriso ai lusitani, che soffrono e arrancano per la maggior parte del match, è Taarabt, l’ex di turno, che batte Reina con un tiro deviato da Biglia. Marco Giampaolo può ritenersi soddisfatto sul piano fisico e sul piano del gioco, ma c’è da migliorare sotto rete perché i rossoneri non finalizzano mai la mole di lavoro in fase offensiva. Al momento, il 4-3-1-2 è promosso, in attesa che il tecnico possa avere tutta la rosa a disposizione. Nel primo tempo il migliore in campo è Borini, capace di macinare chilometri e di impegnare Odysseas per due volte. Bene anche Calhanoglu che colpisce un palo, con Suso che subito dopo sfiora il vantaggio con un rasoterra. Il Benfica si fa vedere solo poco prima dell’intervallo quando Pizzi impegna Donnarumma, bravo a distendersi alla sua destra a respingere la conclusione. Nella ripresa è ancora un buon Milan, che corre, recupera palloni, pressa e va al tiro, ma alla fine segna il Benfica con Taarabt. All’83’ i rossoneri reagiscono con Biglia: l’argentino centra una traversa su punizione con Piatek che non si fa trovare pronto sulla respinta. Nel finale entra anche Daniel Maldini, ma il gol non arriva e festeggia il Benfica. Domenica 28 Luglio 2019, 23:15







