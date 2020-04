Un budget di 130 milioni da Elliott per il Milan targato Rangnick

Qualcosa sembra muoversi anche in casa Milan. il fondo Elliott sarebbe disposto a stanziare un budget da 130 milioni di euro da mettere a disposizione di Ralf Rangnick per costruire il Diavolo che ha in mente il manager tedesco. Sarà un mercato simile a quello del Lipsia, puntando su giovani di grande personalità e spessore.

Dalla Liga può sbarcare in rossonero Loren Moron, attaccante 26enne del Betis Siviglia, che Quique Setien ha provato a portare con sè a Barcellona. Con i suoi 9 gol in 26 partite è alle spalle di Messi e Benzema in classifica marcatori. Loren ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma per ora le offerte si sono girate attorno alla metà.

Come profilo per il centrocampo piace anche Rolando Mandragora dell'Udinese: la Juve eserciterà l'opzione di acquisto per 26 milioni di euro, dopodichè i rossoneri proveranno a bruciare la Roma, che ha inserito Cristante - pista che si è raffreddata nelle ultime ore - nella proposta ai friulani. Il terzo potrebbe riguardare il sostituto di Donnarumma: nel caso Gigio venga ceduto il Napoli, come su Milik, spara alto anche Meret.

Ecco allora che prende quota l'ipotesi di Juan Musso, che l'Udinese valuta 25 milioni di euro e che è seguito anche dall'Inter. In rossonero, però, senza Handanovic davanti, potrebbe esplodere subito. L'arrivo di Rangnick sta riaccostando Dani Olmo al Diavolo, dopo il tentativo di acquistarlo dalla Dinamo Zagabria nello scorso inverno, prima di passare al Lipsia per 25 milioni di euro più 10 di bonus. Il rapporto tra lo spagnolo e Nagelsmann non è dei migliori, con solo due presenze da titolare. Chissà che non sia proprio Rangnick a portare a Milano l'attaccante 21enne. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 19:58



