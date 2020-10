Roma-Smaling: sì con il brivido in coda. Callejoin a Firenze, Kalinic al Verona. E Deulofeu a Udine

Ritorno al cardiopalma, dal Manchester United alla Roma, di Chris Smalling. Il club giallorosso e la Lega di A hanno subito confermato invio e ricezione del contratto del difensore inglese entro il gong del mercato, le 20 di ieri. Si aprivano però minuti di ansia per la mancata ufficialità perché, essendo un trasferimento internazionale, ci voleva la validazione da parte della Figc di una serie di documenti.

Dopo il “giallo”, il lieto fine. L’entourage del difensore è comunque sempre stato sicuro: «Tutto a posto». Nessun ritorno alla Roma, invece, per Stephan El Shaarawy, mentre Diego Perotti è andato al Fenerbahçe.

L’Atalanta ha compiuto una grande operazione con la cessione allo stesso United (dal prossimo gennaio) di Amad Diallo Traoré, 18enne attaccante ivoriano, fratello di Junior Traoré del Sassuolo). La cifra è di notevole rilevanza: 30 milioni di euro più bonus. Un talento lanciato da Gasperini nella scorsa stagione: esordio in serie A con gol nel 7-1 inferto a Bergamo dai nerazzurri all’Udinese.

La Fiorentina ha perso Federico Chiesa, ma ha trovato nell’ultimo giorno di trattative José Maria Callejon (svincolatosi dal Napoli), l’esterno Antonio Barreca (dal Monaco in prestito con diritto di riscatto) e il difensore argentino Lucas Martinez Quarta, dal River Plate. Prestato invece Federico Ceccherini al Verona, che può fregiarsi del colpo in attacco chiamato Nikola Kalinic, a titolo definitivo dall’Atletico Madrid).

Il croato sembrava potersi accasare al Torino, che in extremis ha tesserato il trequartista bosniaco classe 1997 Amer Gojak, dalla Dinamo Zagabria, aggiungendolo alla punta Federico Bonazzoli dalla Samp.

Il Cagliari si è consolato per il mancato arrivo di Radja Nainggolan prendendo dal Napoli l’esterno franco-algerino Adam Ounas. Rientro in Italia per due ex milanisti: Tiémoué Bakayoko (al Napoli in prestito dal Chelsea) e Gerard Deulofeu (all’Udinese in prestito dal Watford). Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 07:00



