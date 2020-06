Juve, ora Arthur ci pensa. Ramsey torna in Premier?

Da panchinaro a titolarissimo. Lasciando il Barcellona per la Juve, Arthur passerebbe dal part time al posto fisso. Il centrocampista brasiliano punta i piedi, ma i due club sono sempre più ottimisti sulla possibilità di concludere lo scambio che porterebbe in Catalogna Pjanic e forse De Sciglio. «Setien indica ad Arthur la porta», titola oggi il quotidiano spagnolo Sport.

Nella sfida vinta (0-4) ieri a Maiorca, il tecnico spagnolo ha schierato Vidal tra i titolari, salvo poi sostituirlo con Rakitic, concedendo ad Arthur appena 29 minuti di campo. A Torino, invece, l'ex Gremio diventerebbe un intoccabile della mediana bianconera, visto che Sarri apprezza molto la sua qualità. E otterrebbe anche un corposo aumento del suo attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro annui.

Dall'Inghilterra intanto rimbalzano voci in merito a un interessamento del Tottenham per lo juventino Ramsey, il cui futuro è ancora in certo. Nonostante i ripetuti guai fisici, Sarri vorrebbe comunque puntare anche l'anno prossimo sul gallese, che a Torino si trova molto bene. A proposito di Ramsey, è ancora molto incerto il suo recupero per la finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli in programma mercoledì a Roma.

A forte rischio anche Chiellini e Higuain, che oggi hanno svolto una seduta di lavoro personalizzato. Rispetto alla semifinale contro il Milan, i bianconeri non cambieranno più di due o tre pedine. Sarri medita l'opportunità di schierare Khedira e Cuadrado al posto di Pjanic e Douglas Costa, che entrerebbero comunque nella ripresa. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 15:57



