Juve, rischia di saltare lo scambio Pjanic-Arthur con il Barça

Lo scambio tra Pjanic e Arthur rischia di saltare. Il centrocampista brasiliano ha ringraziato la Juventus per l’interesse (e per la proposta di ingaggio da circa 3,5 milioni più bonus), ribadendo però ai dirigenti blaugrana la sua volontà di restare al Barcellona. Proprio come soltanto pochi giorni fa affermava la mamma di Arthur, ovvero la signora Lucia Mello.

Prosegue dunque lo stallo della trattativa che porterebbe in Catalogna anche De Sciglio. Alla Continassa sono infatti disponibili a scambiare il 30enne Pjanic soltanto con il 23enne Arthur, perché assai più giovane e meno costoso a livello di stipendio rispetto a Vidal e Rakitic, due alternative proposte dal club catalano.

Si vedrà, perché il mercato è ancora lungo e le sue vie sono infinite. Pjanic è monitorato anche dal Psg e dal Chelsea, il club dove gioca quel Jorginho per il quale stravede Sarri. La coppia che ha lavorato insieme a Napoli e quindi a Londra potrebbe ricomporsi a Torino. Di certo al regista italobrasiliano non mancano le spasimanti, come ha fatto notare il suo agente Joao Santos a Radio Musica Television: «A Sarri piace Jorginho, insieme hanno fatto bene. Jorginho ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea, si trova bene a Londra, ma se dovesse arrivare un’offerta importante la sua cessione potrebbe andare in porto. In questo senso mi hanno già contattato due top club europei, non italiani». Un’asta internazionale complicherebbe i piani dei bianconeri, che valutano Jorginho intorno ai 40 milioni. Più o meno la stessa quotazione di Pjanic. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 19:12