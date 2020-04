Arthur, un alro no:«Grazie Juve, ma resto al Barcellona»

Ecco un altro no a stretto giro di posta. L'autore è quel Arthur, centrocampista talentuoso brasiliano che piace tanto. Dopo l'Inter, è stato il turno della Juve, pronta a intavolare la trattatica con il Barcellona, con scambio: Arthur alla corte di Sarri e Pjanic in blaugrana.

Le due società potrebbero trovare pure l'accordo, sta di fatto che il centrocampista di 23 anni arrivato nel 2018 dal Gremio e titolare nel Brasile dell’ultima Coppa America, vinta in casa nel luglio 2019. ha già detto chiaramente la sua: «Grazie Juve, sono onorato di essere inseguito da un club importante che tra le sua fila annovera campioni come Cristiano Ronaldo e Dybala, ma il mio desiderio è quello di restare al Barça ancora per tanto tempo. Qui mi trovo benissimo e non intendo lasciare il club blaugrana».

Più chiaro di così: Arthur ha giurato amore eterno al Barcellona Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 18:26



