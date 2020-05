La crisi economica cambia il mercato: ecco i big in saldo

La crisi da Covid-19 colpisce tutti. Anche il calciomercato che ancora non conosce una data di inizio visto che la maggior parte dei campionati europei ripartirà in estate occupando quei giorni sotto l’ombrellone (a distanza) che di solito erano destinati a sogni di scambi ed acquisti. Più che le tempistiche, però, a preoccupare i club italiani sono le risorse economiche dopo le gravi perdite di questi mesi che hanno colpito soprattutto Roma e Milan. Il ds juventino Paratici ha azzardato: «Con questa situazione le squadre potrebbero restare identiche il prossimo anno».

Una provocazione, ma poco ci manca. Così riacquista fascino il mercatino delle occasioni a costo zero ovvero quello degli svincolati che da qui a fine stagione (la Fifa dovrebbe allungare le scadenze almeno al 31 luglio) annovera nomi illustri da permettere alla serie A di mantenersi competitiva anche se invecchiata. Il più celebre è Cavani che dopo 200 gol al Psg vorrebbe tornare in Italia. In prima fila c’è l’Inter che deve guardarsi dall’Atletico di Simeone.

Si sfila (quasi ufficialmente) invece Mertens che “risposerà” il Napoli nonostante la corte di Milan, Chelsea e Inter. Resta in auge Ibrahimovic che si allontana dal Bologna (anche Di Vaio lo ha bocciato) e che potrebbe tornare in Svezia.

C’è poi un elenco di giocatori in cerca di rilancio e dal passato glorioso: l’eroe del Mondiale Goetze che piace a Milan e Lazio, l’indimenticabile Thiago Silva, Lallana del Liverpool e Pedro del Chelsea che ha vinto di tutto e di più in Spagna e che è corteggiato dalla Roma.

Stipendi alti, ma spalmabili. Come quello di Willian che a 31 anni è nel mirino di Inter e Arsenal. O come Vertonghen che potrebbe sostituire Smalling a Roma. Al Napoli interessa Sarr del Nizza, mentre la Fiorentina è sulle tracce di Ben Arfa. Doppia occasione a zero sulle fasce dal Psg: Meunier e Kurzawa, con la Juve attenta. Pure in Italia ci sono due buoni affari: Bonaventura ai saluti col Milan (e nel mirino di Torino, Atalanta e Roma) e Callejon col Napoli. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 07:05



