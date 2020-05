Roma, Pallotta sconfessa ​Friedkin: «Nessuna offerta, sono fake news»

«Fake news». Con questo (inflazionato) termine James Pallotta bolla la notizia del presunto rifiuto del presidente della Roma a una proposta da parte del Gruppo Friedkin di 455 milioni di euro per rilevare il club. Il magnate texano, vicinissimo all’accordo a fine febbraio prima dell’esplosione del Covid, pur restando interessato all’affare non si è rifatto vivo in via ufficiale preoccupato in questo momento dalla situazione economica del gruppo Toyota (di cui è principale distributore negli Usa).

Pallotta, che dovrà affrontare un bilancio da profondo rosso a fine giugno, spera nella ripresa della trattativa ma in una breve intervista a LaRoma24.i ha sentenziato: «Io non ho rifiutato alcuna offerta, sono fake news. Detto ciò sono in contatto sempre con molte persone, tutto il giorno e tutto l'anno. Non ho nulla da dire».

I due imprenditori si sono presi ancora un mese di tempo per capire cosa succederà. Il 29 giugno è convocata l’assemblea degli azionisti, il giorno successivo andrà chiuso il bilancio. In quei giorni ci potrebbero essere delle novità importanti sul possibile cambio di proprietà e sulle nuove cifre da rinegoziare. L’intento di Pallotta è ancora quello di vendere anche se sarà obbligato a uno sconto di almeno 150 milioni rispetto ai 700 discussi a febbraio con Friedkin. Se la trattativa non dovesse riprendere si passerà a una nuova fase di ricerca investitori anche con l’apporto di Goldman Sachs.

Intanto a Trigoria sono ripresi gli allenamenti di gruppo. Fonseca ha tutto il gruppo a disposizione a parte gli infortunati Pau Lopez, Perotti e Zaniolo. Quest’ultimo conta di tornare coi compagni entro i primi di giugno anche perché Fonseca vorrebbe provarlo anche nel ruolo di falso nove. Come Totti nel 2006. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 17:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA