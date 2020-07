Inter, Conte vuole un mercato stellare per colmare il gap con la Juve

Incontentabile: da settembre tutta un’altra storia per l’Inter. Nel senso di nuove pagine da scrivere negli annali del club, fermi alla Coppa Italia del 2011 targata Leonardo, e con un solo obiettivo, il primo posto a ogni latitudine di competizione, come credo da osservare e praticare dall’inizio alla fine, «perché, se mi parlate dell’importanza del secondo posto, io vi dico che è solo il primo dei perdenti».

Che ad Antonio Conte non piaccia perdere è assodato. E, nel post-partita di mercoledì con la Fiorentina, ne ha dato ampia dimostrazione, un po’ per sviare l’attenzione dall’ennesimo passo falso di Handanovic e compagni, sorpassati dall’Atalanta in seconda piazza, ma, in primis, per indicare a giocatori e società rotta e condizioni da seguire per la prossima di stagione, quella del definitivo salto di qualità e del “bersaglio grosso”, «perché chi vince scrive la storia e gli altri al massimo vanno a leggerla».

Magari l’ex ct avrebbe potuto evitare la Juventus come termine di paragone, ma il doppio messaggio ai naviganti è chiarissimo: più fame di vittorie nel gruppo e più investimenti in società, per ridurre il gap da Madama. Hakimi è un ottimo inizio, ma servirà un mercato top (tra gli osservati speciali Kanté, Alaba ed Emerson Palmieri, oltre a Tonali e Kumbulla) per essere subito da primi posti.

Nell’attesa, domani sera fidchio d’inizio alle ore 19.30, a Marassi; diretta tv Sky Sport) i nerazzurri giocheranno per tornare secondi contro il Genoa, magari confidando in una frenata dell’Atalanta nell’anticipo di stasera con il Milan.

Sicuri assenti Sensi, Vecino (intervento al menisco) e D’Ambrosio (5 punti all’arcata sopraccigliare). Da valutare per la panchina De Vrij, dopo la lieve distorsione al ginocchio dell’altro ieri.

