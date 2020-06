Milan, Rebic tante scuse e riscatto più vicino

Avanti tutta con Ante Rebic, almeno fino a quando non tornerà il titolare dell’attacco rossonero: Zlatan Ibrahimovic che tra oggi e domani si sottoporrà al terzo e ultimo esame per capire i progressi della lesione del suo polpaccio. Avanti quindi con l’attaccante croato che ha chiesto scusa a tutti per il gesto folle allo Stadium venderdì scrso contro la Juve, che ha cambiato la partita, condizionato Pioli. Scuse accettate. Il ragazzo piace anche per questo. E il Milan sembra aver deciso di accelerare, di riscattare con un anno di anticipo, rispetto agli accordi con l’Eintracht Francoforte, il suo cartellino.

Anche Ivan Gazidis si è convinto del valore del giocatore. Ma con il club tedesco come confermato tempo fa da Oliver Frankenbach, direttore finanziario del club di Francoforte, non c’è una cifra fissata per il riscatto. Il Milan è disposto a investire sul croato una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il ragazzo il prossimo settembre compirà 27 anni. Non sono tanti ma nemmeno pochi per il progetto giovani che ha in mente l’ad rossonero.

ùNelle prossime settimane le due società proveranno a trovare un primo accordo.

Intanto in Svezia nasce un caso Ibrahimovic. Questa volta la sua statua, più volte presa di mira non c’entra niente. Zlatan lunedì sera era a Stoccolma ha assistito alla Tele2 Arena all’esordio vittorioso dell’Hammarby nel campionato svedese, un successo 2-0 contro l’Ostersund. Niente di male se non avesse fatto visita ai suoi giocatori nello spogliatoio per complimentarsi con loro. Le norme anti-Covid in Svezia consentono l’accesso solo ai giocatori e allo staff tecnico: Ibra inavvertitamente le ha violate…

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 07:00



